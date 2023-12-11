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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:41
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda A.H. (39) ve Ç.S'yi (22) Delice ilçesinde gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 434 gram esrar, uyuşturucu hap, 6 kök kenevir, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek, hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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