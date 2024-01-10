Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, gazetecilerle buluştu

        Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Bildik, gazetecilerin gününü kutladı.

        MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün de selamını ileten Bildik, "Basın mensuplarının gerçekten tohumda emeği çok fazla. Gazeteci arkadaşlarımız, Kırıkkale ve ilçemizin tanıtımı ve gelişimine de önemli katkılarda bulunuyor. Bu anlamda tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Bildik, etkinlikte gazetecilerle oyun havası oynayarak hediye verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Semih parlıyor!
        Semih parlıyor!
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Çölde açan çiçek...
        Çölde açan çiçek...
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de tırın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi
        Kırıkkale'de tırın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi
        Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale Belediyesi kadrolu işçilerine ek protokolle yüzde 50 zam yaptı
        Kırıkkale Belediyesi kadrolu işçilerine ek protokolle yüzde 50 zam yaptı
        Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de 9 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
        Kırıkkale'de 9 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı