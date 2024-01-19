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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1320 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:27
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1320 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Kırıkkale'ye sentetik hap getirileceği ihbarı üzerine plakası belirlenen otomobili Kalankadı mevkisinde durdurdu.

        Araçtaki U.Ş, S.Z. ve B.Y'nin üzerinde yapılan aramada 1320 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden B.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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