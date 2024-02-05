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        Kırıkkale'de asayiş denetimlerinde 3 bin 701 kişi sorgulandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 3 bin 701 kişi sorgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:07
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        Kırıkkale'de asayiş denetimlerinde 3 bin 701 kişi sorgulandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 3 bin 701 kişi sorgulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak-4 Şubat'taki çalışmalarda 3 bin 701 kişi ve 102 araç sorgulandı.

        Asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 144 zanlı yakalandı.

        Aramalarda, 40 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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