Kırıkkale'de asayiş denetimlerinde 3 bin 701 kişi sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak-4 Şubat'taki çalışmalarda 3 bin 701 kişi ve 102 araç sorgulandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 3 bin 701 kişi sorgulandı.

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