Kırıkkale'de vinçten düşen işçi öldü
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.
A.G. (37), Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'ndeki bir fabrikada vinç tamir ettiği esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan A.G, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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