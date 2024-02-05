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        Kırıkkale'de vinçten düşen işçi öldü

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:14
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        Kırıkkale'de vinçten düşen işçi öldü
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        A.G. (37), Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'ndeki bir fabrikada vinç tamir ettiği esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Ağır yaralanan A.G, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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