Kırıkkale'de vinçten düşen işçi öldü

A.G. (37), Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'ndeki bir fabrikada vinç tamir ettiği esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

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