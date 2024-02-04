Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

        Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesince açık havada "arabalı sinema" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesince açık havada "arabalı sinema" etkinliği yapıldı.

        Şehit Murat Sıtkı Caddesi'nde oluşturulan kamp alanına araçlarıyla gelen vatandaşlara, belediye ekipleri tarafından gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.

        Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve MHP İl Başkanı Murat Abalı, vatandaşlarla gençlik ateşini yaktı.

        Türkyılmaz, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak 4'üncüsünü düzenledikleri etkinlik ile nostaljik olan "arabalı sinema" kültürünü yaşatarak vatandaşları mutlu etmek istediklerini belirtti.

        Programa katılan vatandaşlardan Gülşah Keser ise emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini istedi.

        Sinema ekranının kurulduğu alanda vatandaşlar araçlarından "Bursa Bülbülü" ve "Gülen Gözler" filmlerini izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 276 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüphe...
        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 276 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüphe...
        Kırıkkale'de aranan 8'i hükümlü 15 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 8'i hükümlü 15 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı
        Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı
        Kırıkkale'de kaynak makinasında uyuşturucu bulundu
        Kırıkkale'de kaynak makinasında uyuşturucu bulundu
        Kırıkkale'de 50 litre kaçak alkol ele geçirdi
        Kırıkkale'de 50 litre kaçak alkol ele geçirdi