Kırıkkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de bariyere çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'de bariyere çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
A.A. idaresindeki 54 EM 922 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde bariyere çarparak devrildi..
Yaralanan A.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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