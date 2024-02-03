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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de bariyere çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:47
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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'de bariyere çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        A.A. idaresindeki 54 EM 922 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde bariyere çarparak devrildi..

        Yaralanan A.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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