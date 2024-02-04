Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 04.02.2024 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Sahibi öğrenilemeyen park halindeki 06 EFV 152 plakalı otomobil, Yenişehir Kavşağı yakınlarında park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Semih fırtınası!
        Semih fırtınası!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de açık havada "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 276 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüphe...
        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 276 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüphe...
        Kırıkkale'de aranan 8'i hükümlü 15 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 8'i hükümlü 15 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı
        Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı
        Kırıkkale'de kaynak makinasında uyuşturucu bulundu
        Kırıkkale'de kaynak makinasında uyuşturucu bulundu