GÜNCELLEME - Kırıkkale'de trafik polisine mukavemette bulunan sürücü tutuklandı

İşlemlerin yapıldığı esnada taşkınlık çıkartarak görevli trafik polisine mukavemette bulunan ve devlet büyüklerine hakaret eden T.Ö, zor kullanılarak gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapılan T.Ö'nün kullandığı otomobil, Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Kırıkkale'de, görevli trafik polisine mukavemette bulunduğu ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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