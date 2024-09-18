Kırıkkale'de köy okulu askerler tarafından eğitime hazırlandı

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale merkeze bağlı Hasandede köyündeki Orhan Demirhan İlkokulunun tüm bakım, onarım, boya ve yenileme işlerini yaparak öğrencilerin daha nezih ortamda eğitim almalarına imkan sağladı.

Okul Müdürü Ercan Mutlu, AA muhabirine, köy okulunda imkanların kısıtlı olduğunu söyledi.

Okullar açılmadan önce Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat ve Garnizon Komutanlığından okulun eksiklerinin giderilmesi konusunda talepte bulunduğunu anlatan Mutlu, "Kıymetli Komutanımız talebimizi geri çevirmedi, hemen keşif ekibi gönderdi ve eksikleri belirlediler. Sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalara başladılar. Özellikle sıcağın altında kahraman askerlerimiz okulumuzun birçok eksiğini giderdi, hatta bizim farkına varamadığımız eksiklikleri de tamamladılar." dedi.

Mutlu, "Burada yapılan sadece boya, badana değil, eğitim gören minik yüreklerimizin gözlerindeki ışıltı, kalplerine vatan, millet ve Atatürk sevgisinin yerleştirilmesi oldu." ifadesini kullandı.

Okulun 6 dönümlük bahçesinin otluk olduğunu, kene gibi böceklerin çocuklar için tehlike arz ettiğini, ilk olarak bu alanların temizlendiğini belirten Mutlu, şöyle devam etti:

"Daha sonra bahçedeki oyun çizgilerini çizdiler, yaklaşık 600 kaldırım taşını boyadılar. Okul içerisindeki tuvaletlerin musluklarını tamir ettiler, değiştirdiler. Yine basketbol sahasını otlardan temizleyip, potaların tamirini yaparak çizgilerini düzenlediler. Okul içi ve dışında açıkta bulunan kabloları kapalı konuma alarak öğrenci sağlığı için güvenli hale getirdiler. Yağmur oluk boruları hasarlı ve kırıktı, bunları tamir edip değiştirdiler, ayrıca okul kütüphanesine kitap bağışında bulundular, akıl zeka sınıfına çocukların gelişimi için oyuncak hediye ettiler. Bir de okulumuzun ses sistemini tamir ettirecekler."