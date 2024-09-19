Kırıkkale'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Bahşılı ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Programlara, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Gazi Tayyip Çevik, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler, "Kahramanlarla Yürüyoruz" sloganıyla mehter takımı eşliğinde Kırıkkale Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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