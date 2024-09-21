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        Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:59
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        Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, 7 yıl, 4 yıl 2 ay, 3 yıl 6 ay, 2 yıl ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler O.Y, N.B, U.P, İ.A. ve A.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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