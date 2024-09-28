Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de itfaiye ekiplerinden tatbikat

        Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:28 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de itfaiye ekiplerinden tatbikat
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

        Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, ilk olarak iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

        Ardından senaryo gereği trafik kazasında araçlarda sıkışan 2 yaralıyı kurtaran itfaiye ekipleri, araç ve bir evde çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

        Ayrıca, itfaiye müdürlüğüne ait arama köpeği "İglo"nun gösterisi izlendi.

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, buradaki konuşmasında, en çok ihtiyaç duyulan zamanda, selde, depremde hep itfaiyenin görüldüğünü söyledi.

        İnsanların, canı pahasına bir çabayla çok kısa bir süre içerisinde itfaiyecileri yanlarında gördüğünü aktaran Önal, "Kendi canlarını hiçe sayarlar, kendi canları asla akıllarına gelmez. Hatta ailelerini bile unuturlar. İşte bu teşkilatın, kahramanların adı 'İtfaiye Teşkilatı'dır. Hepsi çok kıymetlidir, çok değerlidir." diye konuştu.

        Tatbikata, belediye başkan yardımcıları Ömer Eldemir ve Recep Sefer, il genel meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Çaldığı traktörle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Çaldığı traktörle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de takla atıp, karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de takla atıp, karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bakan Şimşek, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti (2)
        Bakan Şimşek, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti (2)
        - Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kırıkkale'de iş dünyası ile buluştu:
        - Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kırıkkale'de iş dünyası ile buluştu:
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kırıkkale'de öğrencilerle buluştu
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kırıkkale'de öğrencilerle buluştu