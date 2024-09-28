Kırıkkale'de itfaiye ekiplerinden tatbikat

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, ilk olarak iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Ardından senaryo gereği trafik kazasında araçlarda sıkışan 2 yaralıyı kurtaran itfaiye ekipleri, araç ve bir evde çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Ayrıca, itfaiye müdürlüğüne ait arama köpeği "İglo"nun gösterisi izlendi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, buradaki konuşmasında, en çok ihtiyaç duyulan zamanda, selde, depremde hep itfaiyenin görüldüğünü söyledi. İnsanların, canı pahasına bir çabayla çok kısa bir süre içerisinde itfaiyecileri yanlarında gördüğünü aktaran Önal, "Kendi canlarını hiçe sayarlar, kendi canları asla akıllarına gelmez. Hatta ailelerini bile unuturlar. İşte bu teşkilatın, kahramanların adı 'İtfaiye Teşkilatı'dır. Hepsi çok kıymetlidir, çok değerlidir." diye konuştu.