Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 18 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 18 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 18 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 18 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen S.G.Y'yi arama çalışmaları köy çevresindeki bölgelerde sürüyor.

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü çevresinde Kızılırmak'ta arama yaptı.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G'nin kaybolan kadının kardeşleri, K.U'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

        S.G.Y'nin köyde 18 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 10 zanlıdan Ş.G, Y.G, D.G. ve K.U. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de emniyet şeridinde yürüyen kişi, otomobilin çarpmasıyla öldü
        Kırıkkale'de emniyet şeridinde yürüyen kişi, otomobilin çarpmasıyla öldü
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Milli atlet Melisa Tasa, yeni başarılar için koşuyor
        Milli atlet Melisa Tasa, yeni başarılar için koşuyor
        Kırıkkale'de kuyumcuyu dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de kuyumcuyu dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de 16 gündür kayıp olan Sevgi ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı
        Kırıkkale'de 16 gündür kayıp olan Sevgi ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı
        Kırıkkale'de bir kadının 16 gün önce kaybolmasıyla ilgili 2 şüpheli daha tu...
        Kırıkkale'de bir kadının 16 gün önce kaybolmasıyla ilgili 2 şüpheli daha tu...