Kırıkkale'de 18 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

S.G.Y'nin köyde 18 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 10 zanlıdan Ş.G, Y.G, D.G. ve K.U. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G'nin kaybolan kadının kardeşleri, K.U'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

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