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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü

        Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:02
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü
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        Kırıkkale'de hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında enkazın üzerine devrildiği 3 bina zarar gördü.

        Çalılıöz Mahallesi Şehit Osman Yıldırım Sokak'ta 6 katlı bina için hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

        Müteahhit firmanın görevlilerince iş makinesiyle başlatılan yıkım sırasında binanın enkazı, etrafında bulunan biri 5, 2'si 3 katlı binaların üzerine devrildi.

        Zarar gören binalardan birinin girişini molozlar kapatınca zemin kattaki dairede bulunan 8 kişi mahsur kaldı.

        İtfaiye ekipleri, pencerenin demir korkuluğunu keserek, mahsur kalanları kurtardı.

        Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Hasar alan 5 katlı apartmanda yaşayan Fatoş Altınok, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden beri inşaat yetkilileriyle tedbir alınması konusunda tartıştıklarını söyledi.

        Kendisine "Kadın başınla sen biliyorsun?" dendiğini öne süren Altınok, "Bize binada bulunmayın demişlerdi, biz de evde kalmadık. Sabah geldik düzenli yıkılması gereken bina, bir anda kepçeyle apartmanımızın üzerine yıkıldı. Şu anda inşaat firmasının yetkilileri kaçtı, kimse yok. Apartmanda da kimse yoktu, 2 gündür çıkarıyorlardı. Biz iki tarafa da önlem alınsın, diğer binalara zarar verilmesin dedik ama dinlemediler." diye konuştu.

        Yıkılan binanın sakinlerinden Nursel Açar da "Bir süre önce gece binamızın duvarları çatladı ve dışarı çıktık. Deprem oluyor zannettik. Aşağı indiğimizde kolonların patladığını gördük. Ben depremzedeyim, Hatay'da depreme yakalandım ve enkazdan çıktım. Yetkililere binaya girip girmeyeceğimi sordum. Ardından binaya 4 mühendis gönderdiler ve buranın acil terkedilmesi gerektiğini söylediler. O günden beri de binaya girmedim ve birkaç gün önce yıkım başladı. Bugün de yıkılırken yan binalar hasar aldı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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