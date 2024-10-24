Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 11 kurusıkı tabanca ve bir kalaşnikof ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki operasyonda 11 kurusıkı tabanca, bir kalaşnikof, 15 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip sonucu F.E. (26) ve İ.K'nin (27) evlerine operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 11 kurusıkı tabanca, 14 şarjör, 10 fişek, 10 mekanizması açılmış namlu ve silah mekaniğine ait parça ve bir taşlama seti ele geçirildi.

Ekipler, merkez Bağlarbaşı mevkisinde O.O'nun (55) üzerinde ise bir kalaşnikof, şarjör ve 20 fişek buldu.