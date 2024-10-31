Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan A.K'yi yakaladı.
FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla aranan eski memur A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.