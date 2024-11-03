Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34) yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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