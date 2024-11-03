Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34) yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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