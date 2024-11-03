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        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:30
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        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34) yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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