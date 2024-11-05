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        Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren şüpheli E.Ş, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:42
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        Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren şüpheli E.Ş, tutuklandı.

        Şen ve koruması Mikail Çelikkol'u öldürdüğü, 2 kişiyi de silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        E.Ş, güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Başkan Şen'in kuzeni olan şüpheli E.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

        Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan E.Ş'nin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

        - Olay

        Şüpheli E.Ş, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Şüpheli E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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