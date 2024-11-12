Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de "Kuraklık, İklim Değişikliği ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" konferansı düzenlendi

        Kırıkkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kuraklık, İklim Değişikliği ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de "Kuraklık, İklim Değişikliği ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kuraklık, İklim Değişikliği ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" konulu konferans gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğü Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Şaban Özakın, dünya genelinde iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azaldığını söyledi.

        Bu kapsamda su kaynaklarının etkin ve verimli kullanmak için bakanlık olarak tüm paydaşlarla eylem planları ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Özakın, "Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana değerli üreticilere hizmet etmeye, katkılar sunmaya devam ediyoruz. Sizler her zaman takdir edilecek ve el üstünde tutulacak kişilersiniz. Bugüne kadar sulama konusunda binlerce çiftçimize eğitim ve yayın faaliyetleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş de kuraklık, iklim değişikliği ve sulama konusunun gelecek günlerde önemliliğini daha da fark ettireceğine dikkati çekti.

        İklim değişikliği nedeniyle sıcaklık artışları ve yağış rejimindeki değişikliklerden dolayı genel bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ateş, "Bu nedenle bakanlığımızın nezdinde suyu merkeze alan yeni bir üretim modeline geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte çiftçilerimiz bunları daha iyi anlayacaktır. Bu modelle akıllı, damla ve yağmurlama sulama gibi tekniklerle suyu daha verimli kullanma kanaatindeyiz." dedi.

        Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, katılımcılara "Kuraklık, İklim Değişikliği ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" konulu konferans verdi.

        Programa, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, il müdürleri, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Almanya'da erken seçim kararı
        Almanya'da erken seçim kararı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Bitcoin gümüşü solladı

        Benzer Haberler

        Yahşihan'da kadınlara normal doğum teşvik edildi
        Yahşihan'da kadınlara normal doğum teşvik edildi
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Kırıkkale'de 2 kişi kuş almaya gittikleri evde gasbedildi
        Kırıkkale'de 2 kişi kuş almaya gittikleri evde gasbedildi
        Kırıkkale'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
        Kırıkkale'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
        4 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşüp öldü
        4 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşüp öldü