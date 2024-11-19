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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü ile 3 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:19 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:19
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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü ile 3 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay Y.D. yakalandı.

        Ayrıca FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler Ö.D, S.B. ve A.T.G. gözaltına alındı.

        Operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Firari Y.D, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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