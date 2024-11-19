Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü ile 3 şüpheli yakalandı

Ayrıca FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler Ö.D, S.B. ve A.T.G. gözaltına alındı.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile 3 şüpheli yakalandı.

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