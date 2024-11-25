Bahşılı'da Öğretmenler Günü kutlandı

Okul Müdürü İlker Tarlabölen'in konuşmasının ardından bir öğrenci günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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