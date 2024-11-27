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        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:32
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        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Merkez ve Balışeyh ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. (29) ve 2 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan C.D. (37) yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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