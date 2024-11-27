Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Merkez ve Balışeyh ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. (29) ve 2 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan C.D. (37) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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