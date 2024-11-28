Kırıkkale Valisi Makas, Bahşılı ilçesini ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahşılı ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Makas, Kaymakam Fidan Bozkır'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bahşılı Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin'e de ziyarette bulunan Makas, ardından semt pazarı ziyaret etti.

Vali Makas, pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.