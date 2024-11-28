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        Kırıkkale Valisi Makas, Bahşılı ilçesini ziyaret etti

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahşılı ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:43
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        Kırıkkale Valisi Makas, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahşılı ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

        İlk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Makas, Kaymakam Fidan Bozkır'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Bahşılı Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin'e de ziyarette bulunan Makas, ardından semt pazarı ziyaret etti.

        Vali Makas, pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        İlçedeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Makas, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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