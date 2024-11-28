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        Kırıkkale'de husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:53
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        Kırıkkale'de husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, M.B.K'yi Kaletepe Mahallesi'ndeki evinin önünde tabancayla yaralayan zanlı E.A'yı kent merkezinde gözaltına aldı.

        Evinde yapılan aramada 3 kuru sıkı tabanca ele geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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