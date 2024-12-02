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        Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli ile babası adliyede

        Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:09
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        Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli ile babası adliyede
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        Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

        Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

        İddiaya göre, Mehmet Ç. dün husumetli olduğu öğrenilen Mehmet T'ye Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta motosikletiyle seyir halindeyken ateş etmiş, Mehmet T. olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç. polis ekiplerince Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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