Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli ile babası adliyede

İddiaya göre, Mehmet Ç. dün husumetli olduğu öğrenilen Mehmet T'ye Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta motosikletiyle seyir halindeyken ateş etmiş, Mehmet T. olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

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