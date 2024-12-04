Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Aynı mevkide meydana gelen başka bir kazada ise Denizcan Ş. idaresindeki 34 ESU 243 plakalı hafif ticari araç, Yasin S. yönetimindeki 60 AJ 204 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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