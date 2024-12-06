Kırıkkale'de aranan 5'i firari hükümlü 23 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 18 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl ile 11 yıl 8 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, İ.B, Y.G, S.B. ve K.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım-6 Aralık'ta arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yürüttü.

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