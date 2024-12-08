Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.

        Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Büyük ilgi gördü
        Büyük ilgi gördü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!

        Benzer Haberler

        Yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
        Yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
        Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
        Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
        Kırıkkale'de aranan 5'i firari hükümlü 23 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 5'i firari hükümlü 23 kişi yakalandı
        Yahşihan'da ilçe sakinlerine sağlık eğitimi veriliyor
        Yahşihan'da ilçe sakinlerine sağlık eğitimi veriliyor