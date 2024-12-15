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        Kırıkkale'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:47 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:59
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        Kırıkkale'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kadın tedavi altına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulanan A.Ç, S.Ç, A.E. ve E.E. dumandan etkilendi.

        Ekiplerce evden çıkarılan 4 kadın, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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