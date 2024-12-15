Kırıkkale'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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