Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 13 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 13 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Aralık'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 120 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 25 şüphelinin yakalandığı ve 13'ünün tutuklandığı denetimlerde, 5 bin 785 kişi ve 326 araç sorgulandı.
Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda tabanca, 3 tüfek, 8,6 gram sentetik uyuşturucu ve 8 sentetik hap ele geçirildi.
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