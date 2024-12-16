Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 25 şüphelinin yakalandığı ve 13'ünün tutuklandığı denetimlerde, 5 bin 785 kişi ve 326 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Aralık'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 120 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.