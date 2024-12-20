Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneğinden Başkan Önal'a ziyaret

        Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) üyeleri ile hastalıkla mücadele edenlerin aileleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneğinden Başkan Önal'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) üyeleri ile hastalıkla mücadele edenlerin aileleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ı ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Başkan Önal, genetik rahatsızlığın etkilediği bu zorlu hastalıkla mücadele eden ailelere ellerinden gelen desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

        Önal, DMD hastalığı konusunda farkındalık oluşturulması için yapılacak çalışmalara katkı vereceklerini kaydetti.

        Derneğin Ankara ve Kırıkkale İl Temsilcisi Osman Karadavut da desteklerinden dolayı Başkan Önal'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Karakeçili'de değerlendirme toplantısı yapıldı
        Karakeçili'de değerlendirme toplantısı yapıldı
        Kırıkkale Valisi Makas, Keskin ilçesini ziyaret etti
        Kırıkkale Valisi Makas, Keskin ilçesini ziyaret etti
        Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de 1 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de 1 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı
        Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı
        Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı