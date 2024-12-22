Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.C'ye ait evden 5 çeyrek altın ve 5 bin 900 lira, V.Ö'nün evinden ise 500 bin değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen zanlılar D.G, R.A. ve B.G. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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