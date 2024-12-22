Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.C'ye ait evden 5 çeyrek altın ve 5 bin 900 lira, V.Ö'nün evinden ise 500 bin değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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