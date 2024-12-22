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        Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:11
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        Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.C'ye ait evden 5 çeyrek altın ve 5 bin 900 lira, V.Ö'nün evinden ise 500 bin değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kimlikleri tespit edilen zanlılar D.G, R.A. ve B.G. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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