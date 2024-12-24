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        Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:18
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        Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde durumundan şüphelenilen H.Z. durduruldu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı belirlenen H.Z'nin üzerinde 6,4 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap gele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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