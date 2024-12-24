Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı belirlenen H.Z'nin üzerinde 6,4 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap gele geçirildi.

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