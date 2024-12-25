KABEV Projesi ile Kırıkkale Hükümet Konağı'nda enerjide tasarruf sağlanacak

Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binaları da proje kapsamında yer alıyor.

Hükümet Konağı, sürdürülebilir enerji kaynakları kullanımı sayesinde karbon salınımını da büyük ölçüde azaltarak çevreci bir bina haline gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük tarafından yaklaşık 2 yıl önce projeye başvuruldu.

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