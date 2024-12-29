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        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:00
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        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G'yi (36), merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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