Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü A.P. ile minibüsteki K.Y, G.A, Ö.A, E.K. ve Ö.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada arkadan gelen A.P'nin kullandığı 06 EPP 930 plakalı otomobil ve H.G. yönetimindeki 71 S 0295 plakalı minibüs de kaza yapan otomobille çarpıştı.

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