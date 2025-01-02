Kırıkkale'de bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbeden 4 zanlı tutuklandı

Olaya karıştıkları tespit edilen F.M.Ö, İ.A, E.Ç. ve E.A. polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, E.A, Çalılıöz Mahallesi’nde tanımadığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla darbedildiği ve kesici aletle yaralandığı iddiasıyla polise başvurdu.

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