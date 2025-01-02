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        Kırıkkale'de bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbeden 4 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbederek kesici aletle yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:51
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        Kırıkkale'de bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbeden 4 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale’de bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbederek kesici aletle yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, E.A, Çalılıöz Mahallesi’nde tanımadığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla darbedildiği ve kesici aletle yaralandığı iddiasıyla polise başvurdu.

        Olaya karıştıkları tespit edilen F.M.Ö, İ.A, E.Ç. ve E.A. polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayda kullanıldığı beyan edilen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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