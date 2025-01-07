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        Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:05
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        Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.Y. (70) idaresindeki 71 ACN 412 plakalı kamyonet, Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş'ye (35) çarparak kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı kontrolde E.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        E.Ş'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adil Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan sürücü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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