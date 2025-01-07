Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Y. (70) idaresindeki 71 ACN 412 plakalı kamyonet, Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş'ye (35) çarparak kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı kontrolde E.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.Ş'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adil Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sürücü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.
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