Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Kazmaca köyünde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde büyük ak balıkçıl kuşu buldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.