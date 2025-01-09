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        Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:05
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        Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Kazmaca köyünde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde büyük ak balıkçıl kuşu buldu.

        Yaralı kuş, yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Büyük ak balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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