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        Kırıkkale'de aranan 8'i firari hükümlü, 17 kişi yakalandı

        Kırıkkale'de aranan 8'i firari hükümlü 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:53
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        Kırıkkale'de aranan 8'i firari hükümlü, 17 kişi yakalandı
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        Kırıkkale'de aranan 8'i firari hükümlü 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-10 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl ile 30 yıl 8 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P, L.A, E.A, G.A, M.Ç, F.P, S.P. ve E.P. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 9 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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