Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yahşihan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.P. (20) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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