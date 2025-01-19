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        Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:27
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        Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zafer Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcular A.K. ve E.Z'nin iş yerine gelen bir zanlı, 2 iş yerinden 370 bin lira değerinde altın çalarak yerine sahte altın koydu.

        Dolandırıldıklarını daha sonra fark eden kuyumcular polise şikayette bulundu.

        Ekiplerin çalışmasıyla kimliği tespit edilen O.D'nin 6 ayrı suçtan aranması ve 14 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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