Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zafer Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcular A.K. ve E.Z'nin iş yerine gelen bir zanlı, 2 iş yerinden 370 bin lira değerinde altın çalarak yerine sahte altın koydu.
Dolandırıldıklarını daha sonra fark eden kuyumcular polise şikayette bulundu.
Ekiplerin çalışmasıyla kimliği tespit edilen O.D'nin 6 ayrı suçtan aranması ve 14 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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