Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı
Kırıkkale'nin Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 1 zanlı daha tutuklandı.
Kırıkkale'nin Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 1 zanlı daha tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında K.Y, E.K.Ş, H.Y, İ.B.K, S.K, İ.K, F.C.Ş, S.D. ve E.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce de M.G, A.Ş, T.D, E.C.D, D.Y, B.G. ve H.İ. tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.