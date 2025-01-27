Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:07 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.B. idaresindeki 06 CRF 579 plakalı tır, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda E.B'nin kullandığı 34 KC 6613 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.B. ile yanındaki yolcu A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklama talep edildi
        Tutuklama talep edildi
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı

        Benzer Haberler

        Hamile eşi ve kayınpederini darbedip, kayınvalidesini bıçaklayan damat serb...
        Hamile eşi ve kayınpederini darbedip, kayınvalidesini bıçaklayan damat serb...
        Boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınpederini darbetti, kayınvalidesini...
        Boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınpederini darbetti, kayınvalidesini...
        Kırıkkale'de kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli, eşi ve kayınbabasın...
        Kırıkkale'de kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli, eşi ve kayınbabasın...
        Kırıkkale Belediyesi arama kurtarma köpekleri, arama çalışmaları için Konya...
        Kırıkkale Belediyesi arama kurtarma köpekleri, arama çalışmaları için Konya...
        Yahşihan'da "Sağlık İçin Hareket" etkinliği düzenlendi
        Yahşihan'da "Sağlık İçin Hareket" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı