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        Kırıkkale Belediyesi arama kurtarma köpekleri, arama çalışmaları için Konya'ya gitti

        Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait arama kurtarma köpekleri "İglo" ve "Hera" ile bir ekip, çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Konya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:31
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        Kırıkkale Belediyesi arama kurtarma köpekleri, arama çalışmaları için Konya'ya gitti
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        Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait arama kurtarma köpekleri "İglo" ve "Hera" ile bir ekip, çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Konya'ya gitti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konya'da 4 katlı binanın çökmesinin ardından Kırıkkale Belediyesi, arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere harekete geçti.

        İtfaiye Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma köpekleri "Hera" ve "İglo"nun da yer aldığı ekip, gece saatlerinde Konya'ya hareket etti.

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Konya. Çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla arama kurtarma köpeklerimiz Hera ve İglo ile bir ekibimizi hemen Konya'ya yönlendirdik. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılmasını ve can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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