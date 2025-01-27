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        Hamile eşi ve kayınpederini darbedip, kayınvalidesini bıçaklayan damat serbest

        KIRIKKALE'de boşanma aşamasında olduğu hamile eşi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:30
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        Hamile eşi ve kayınpederini darbedip, kayınvalidesini bıçaklayan damat serbest
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        KIRIKKALE'de boşanma aşamasında olduğu hamile eşi S.U. (17) ile kayınpederi A.Ö.'yü darbedip, kayınvalidesi Ç.K.'yi de bıçakla yaralayan E.U. (24), aile üyeleri şikayetçi olmayınca ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Ovacık Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde E.U., evi terk eden boşanma aşamasındaki hamile eşi S.U. ile görüşmek üzere kayınpederi A.Ö.'nün evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Damat E.U., kayınvalidesi Ç.K.'yi bıçakla yaraladı, hamile eşi S.U. ile eşinden ayrıldığı öğrenilen kayınpederi A.Ö.'yü de darbetti. Daha sonra otomobille kaçan E.U., kısa sürede yakalandı. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, daha sonra ifade için emniyete geldi. Aile üyeleri, emniyetteki ifadelerinde, damat E.U.'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Damat E.U., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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