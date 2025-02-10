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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 13 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:21
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 13 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Şubat'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 141 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 21 zanlının yakalandığı ve 13'ünün tutuklandığı denetimlerde, 5 bin 588 kişi ve 278 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 11 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, 6 tabanca, 2 tüfek, 614 fişek, 47,75 gram sentetik uyuşturucu ve 32 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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