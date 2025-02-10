Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 21 zanlının yakalandığı ve 13'ünün tutuklandığı denetimlerde, 5 bin 588 kişi ve 278 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Şubat'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 141 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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