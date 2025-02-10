Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 13 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 13 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Şubat'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 141 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 21 zanlının yakalandığı ve 13'ünün tutuklandığı denetimlerde, 5 bin 588 kişi ve 278 araç sorgulandı.
Faili meçhul 11 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, 6 tabanca, 2 tüfek, 614 fişek, 47,75 gram sentetik uyuşturucu ve 32 sentetik hap ele geçirildi.
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