Kırıkkale'de devrilen cezaevi aracındaki 2'si mahkum 9 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu 2'si mahkum 9 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu 2'si mahkum 9 kişi yaralandı.
M.S.'nin (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen cezaevi ring aracı, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyük Yağlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ile 2 mahkum yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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