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        Kırıkkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:44
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        Kırıkkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti
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        Kırıkkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'taki müstakil evlerinde ikamet eden babası Fikri Ersoy (60) ve kız kardeşi Seher Ersoy'dan (31) haber alamayan Onur Ersoy ikamete gitti.

        Babası ve kardeşinin kapıyı açmaması üzerine Ersoy, mutfaktaki camdan içeri girdi.

        Kız kardeşinin ve babasının yerde hareketsiz yattığını gören Ersoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Seher Ersoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi, baba Fikri Ersoy ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Baba ve kızının evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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